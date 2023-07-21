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Кабмін доручив розпочати підготовку до охорони зовнішніх кордонів ЄС

Фото: Кабмін доручив розпочати підготовку до охорони зовнішніх кордонів ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів доручив до 2025 року забезпечити готовність України до охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, Кабмін вніс зміни до розпорядження "Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року".

Зокрема, зміни передбачають застосування невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків російського вторгнення, та "забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС у межах державного кордону України після повноправного членства".

Зазначимо, що станом на даний момент зміни до розпорядження не опубліковані, тому незрозуміло, чи готується Україна до вступу в ЄС до 2025 року.

Нині ж у стратегії готовність до охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу вказана лише як ціль. У разі вступу український кордон з Молдовою, Росією та Білоруссю стане зовнішнім кордоном Євросоюзу.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на членство в Євросоюз. Після цього перед нашою країною поставили низку умов для вступу до блоку.

Станом на сьогодні Україна розраховує розпочати переговори з ЄС щодо вступу до кінця 2023 року. Для цього влада впроваджує реформи. Як повідомляло видання Reuters у червні, Україна виконала 2 з 7 умов для таких переговорів.

Більш детально про шлях України до Євросоюзу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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