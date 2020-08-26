Кабмин допустил приватизацию "Нафтогаза" и "Укрпошты"

Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Документ будет подан в Верховную раду.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.

Проект закона был подготовлен на заседание 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.

На заседании правительства министр экономики Сергей Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.

Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:

перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (приложение 1) - 9 объектов. В него вошли НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрпошта".

перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации (приложение 2) - 74 объектов. В список входили "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Оператор газотранспортной системы Украины", "Восточный горно-обогатительный комбинат".

перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации (приложение 3) - 474 объектов (на заседании 12 августа планировалось включить 116 объектов).

перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества (приложение 4) - 102 объекта (на заседании 12 августа планировалось включить 105 объекта).

Напомним, в феврале 2020 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже.

Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

Напомним, по данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.

В то же время 41% респондентов негативно относятся к доверенности Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.