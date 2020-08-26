Кабмін допустив приватизацію "Нафтогазу" та "Укрпошти"

Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

На приватизацію може буди виставлено менше 50% найбільших державних підприємств

Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Документ буде поданий до Верховної ради.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 26 серпня.

Проект закону був підготовлений на засідання 12 серпня, але тоді був знятий з розгляду. Остаточний варіант тексту законопроекту відсутній на Урядовому порталі.

На засіданні уряду міністр економіки Сергій Петрашко озвучив кількість об’єктів, які не підлягають приватизації. Ця кількість збігається з переліком, який пропонувалося ухвалити два тижні тому, за пунктами 1 та 2. Але кількість відрізняється за пунктами 3 та 4.

Законопроектом пропонується затвердити переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема:

перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації (додаток 1) - 9 об'єктів. До нього увійшли НАК "Нафтогаз України" та "Укрпошта".

перелік господарських товариств та об’єднань, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних комерційних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації (додаток 2) - 74 об'єктів. До списку входили "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Оператор газотранспортної системи України", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

перелік об'єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації (додаток 3) - 474 об'єктів (на засіданні 12 серпня планувалося включити 116 обєктів).

перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства (додаток 4) - 102 об'єктів (на засіданні 12 серпня планувалося включити 105 об'єктів).

Нагадаємо, в лютому 2020 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз України" пропонує провести первинне публічне розміщення (IPO) частини акцій компанії на біржі.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.

У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.