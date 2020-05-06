Кабмин дополнительно выделил 3,1 млрд гривен на борьбу с коронавирусом

Эти деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты, закупку товаров и зарплату медикам
Во вторник, 6 мая, Кабинет министров дополнительно выделил 3,1 миллиарда гривен, которые пойдут на борьбу с коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Как отмечается, сейчас документ находится на согласовании в финансовых ведомствах.
"Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам Степанова, эти деньги пойдут на:
Напомним, ранее глава Минздрава сообщил, что дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут проведены уже до пятницы.
Кроме этого, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что физические лица-предприниматели первой и второй группы на время карантина получат финансовую помощь на детей до 10 лет.
Отметим, в Украине второй день подряд от коронавируса выздоравливает более 200 человек. Всего в стране от коронавируса выздоровели 2097 человек.