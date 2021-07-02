Кабмин должен сделать все для подготовки страны к новой волне коронавируса, - Рудык

У правительства до сих пор нет никакого плана по подготовке страны к осени. Поэтому сегодня в Кабмине должны подумать над тем, как предотвратить возможное введение локдауна и возобновить поступление инвестиций в страну.

"Интересует план правительства на осень. Не только по вопросам тарифов, а по вопросам избежания очередного локдауна. Это был бы хороший критерий того, насколько правительство справляется с обязанностями. У нас действительно улучшается ситуация с прививкой, но конкретного плана действий на случай локдауна пока нет", - заявила Кира Рудык.

Сегодня Кабинет министров должен делать все, чтобы подготовить страну к новой волне коронавируса и предотвратить введение локдауна. Ведь из-за закрытия торговых центров и магазинов бизнес несет немалые убытки, а украинская экономика получает очередное падение.

"У правительства также отсутствует план восстановления доверия инвесторов. Сейчас у нас есть основной фактор, почему доверие упало. Это замороженное уже более года сотрудничество Украины с МВФ, буксование необходимых стране реформ и полное отсутствие понимания, стоит ли вообще ждать на кредит от Фонда в рамках программы", - добавила депутат.

Лидер "Голоса" также обратила внимание, что возврат инвестиций зависит от нескольких шагов, которые должно сделать государство. В частности, внедрить судебную реформу, которую недавно проголосовала Верховная рада.

"Что нужно делать дальше? Мы должны бороться: за справедливые тарифы, возвращение доверия инвесторов, возврат доверия бизнеса. Также нужно бороться с олигархами", - уверена нардеп.

Рудык также добавила, что из-за отсутствия борьбы власти с олигархами они напрямую влияют на благосостояние каждого украинца.

"Возьмем авиаперевозки. Когда у вас только один авиаперевозчик в стране, билет стоит 300 долларов. Когда же на рынок заходят дополнительные перевозчики, цена на билет снижается. Это простой способ улучшения благосостояния людей, ведь им нужно платить меньше. Это касается не только авиаперевозок, но и других отраслей", - добавила парламентарий.