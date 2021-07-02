В Украине 696 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минздрав сообщил о 696 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:
- госпитализированы - 439 человек;
- летальных исходов - 33;
- выздоровели - 1197 человек;
- больше всего новых случаев за сутки в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях;
- протестовали за вчера методом ПЦР - 19 756 человек, методом ИФА - 8924 лица, экспресс-тестами - 15 408 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 236 497 человек;
- выздоровели - 2 169 584 лица;
- летальных случаев - 52 391.