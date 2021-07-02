ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 696 новых случаев коронавируса

Новина українською →
Киев, Пятница 02 июля 2021 08:15
В Украине 696 новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 696 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:

  • госпитализированы - 439 человек;
  • летальных исходов - 33;
  • выздоровели - 1197 человек;
  • больше всего новых случаев за сутки в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях;
  • протестовали за вчера методом ПЦР - 19 756 человек, методом ИФА - 8924 лица, экспресс-тестами - 15 408 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 236 497 человек;
  • выздоровели - 2 169 584 лица;
  • летальных случаев - 52 391.

Напомним, в Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19
NEWS
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине