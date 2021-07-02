Кабмін повинен зробити все для підготовки країни до нової хвилі коронавірусу, - Рудик

Уряд досі не має жодного плану з підготовки країни до осені. Тому сьогодні в Кабміні повинні подумати над тим, як запобігти можливому введенню локдауну та відновити надходження інвестицій до країни.

"Цікавить план уряду на осінь. Не тільки з питань тарифів, а з питань уникнення чергового локдауну. Це був би гарний критерій того, наскільки уряд справляється з обов'язками. У нас дійсно покращується ситуація зі щепленням, але конкретного плану дій на випадок локдауну поки немає", - заявила Кіра Рудик.

Сьогодні Кабінет міністрів повинен робити все, щоб підготувати країну до нової хвилі коронавірусу та запобігти введенню локдауну. Адже через закриття торговельних центрів та магазинів бізнес зазнає чималих збитків, а українська економіка отримує чергове падіння.

"В уряду також відсутній план відновлення довіри інвесторів. Зараз у нас є основний чинник, чому довіра впала. Це заморожена вже понад рік співпраця України з МВФ, буксування необхідних країні реформ та повна відсутність розуміння, чи варто взагалі чекати на кредит від Фонду в рамках програми", - додала депутат.

Лідер "Голосу" також звернула увагу, що повернення інвестицій залежить від кількох кроків, які повинна зробити держава. Зокрема, впровадити судову реформу, яку нещодавно проголосувала Верховна рада.

"Що потрібно робити далі? Ми маємо боротися: за справедливі тарифи, повернення довіри інвесторів, повернення довіри бізнесу. Також потрібно боротись з олігархами", - впевнена нардеп.

Рудик також додала, що через відсутність боротьби влади з олігархами вони напряму впливають на добробут кожного українця.

"Візьмемо авіаперевезення. Коли у вас тільки один авіаперевізник в країні, квиток коштує 300 доларів. Коли ж на ринок заходять додаткові перевізники, ціна на квиток знижується. Це простий спосіб покращення добробуту людей, адже їм потрібно платити менше. Це стосується не тільки авіаперевезень, а й інших галузей", - додала парламентар.