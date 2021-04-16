Кабмин должен провести оценку действий набсовета УЗ и разобраться с их расходами, - эксперт

Миллионы расходов на содержание членов наблюдательного совета "Укрзализныци" в то время, когда компания регулярно терпит убытки - недопустимо. Правительство должно немедленно провести проверку и принять меры.

"Сообщения, которые недавно появились в средствах массовой информации о том, что происходят прогулки или заседание наблюдательного совета, где за счет украинцев, за счет налогоплательщиков, за счет УЗ потребляется виски по 40 тысяч гривен и сигары за 40 тысяч гривен, - эти сообщения могут вызвать лишь возмущение. Если это правда, то это просто издевательство над "Укрзализныцей", - сказал Гусак.

По его мнению, правительство должно немедленно вмешаться в ситуацию и провести проверку обнародованных фактов, и, в случае их подтверждения, принять меры.

"Я считаю, что правительству следует действовать немедленно. Можно провести проверки, поднять соответствующие счета. Потому что все-таки это подотчетная организация", - сказал Гусак.