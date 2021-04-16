Кабмін має провести оцінку дій наглядової ради УЗ і розібратися з їхніми витратами, - експерт

Мільйони витрат на утримання членів наглядової ради "Укрзалізниці" в той час, коли компанія регулярно зазнає збитки - неприпустимо. Уряд має негайно провести перевірку і вжити заходів.

"Повідомлення, які нещодавно з’явилися у засобах масової інформації про те, що відбуваються прогулянки або засідання наглядової ради, де коштом українців, за рахунок платників податків, шляхом УЗ споживається віскі за 40 тисяч гривень та сигари за 40 тисяч гривень, - ці повідомлення можуть викликати лише обурення. Якщо це правда, то це просто знущання з "Укрзалізниц", -і сказав Гусак.

На його думку, уряд має негайно втрутитись в ситуацію і провести перевірку оприлюднених фактів, і, в разі їх підтвердження, вжити заходів.

"Я вважаю, що уряду слід діяти негайно. Можна провести перевірки, підняти відповідні рахунки. Бо все-таки це підзвітна організація", - сказав Гусак.