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Кабмин должен провести оценку действий набсовета УЗ и разобраться с их расходами, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 11:45
Кабмин должен провести оценку действий набсовета УЗ и разобраться с их расходами, - эксперт Фото: Кабмин должен провести оценку действий наблюдательного совета УЗ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Миллионы расходов на содержание членов наблюдательного совета "Укрзализныци" в то время, когда компания регулярно терпит убытки - недопустимо. Правительство должно немедленно провести проверку и принять меры.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Сообщения, которые недавно появились в средствах массовой информации о том, что происходят прогулки или заседание наблюдательного совета, где за счет украинцев, за счет налогоплательщиков, за счет УЗ потребляется виски по 40 тысяч гривен и сигары за 40 тысяч гривен, - эти сообщения могут вызвать лишь возмущение. Если это правда, то это просто издевательство над "Укрзализныцей", - сказал Гусак.

По его мнению, правительство должно немедленно вмешаться в ситуацию и провести проверку обнародованных фактов, и, в случае их подтверждения, принять меры.

"Я считаю, что правительству следует действовать немедленно. Можно провести проверки, поднять соответствующие счета. Потому что все-таки это подотчетная организация", - сказал Гусак.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг наблюдательного совета "Укрзализныци", на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав совета.

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