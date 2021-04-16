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Кабмін має провести оцінку дій наглядової ради УЗ і розібратися з їхніми витратами, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 11:45
Кабмін має провести оцінку дій наглядової ради УЗ і розібратися з їхніми витратами, - експерт Фото: Кабмін має провести оцінку дій наглядової ради УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мільйони витрат на утримання членів наглядової ради "Укрзалізниці" в той час, коли компанія регулярно зазнає збитки - неприпустимо. Уряд має негайно провести перевірку і вжити заходів.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

"Повідомлення, які нещодавно з’явилися у засобах масової інформації про те, що відбуваються прогулянки або засідання наглядової ради, де коштом українців, за рахунок платників податків, шляхом УЗ споживається віскі за 40 тисяч гривень та сигари за 40 тисяч гривень, - ці повідомлення можуть викликати лише обурення. Якщо це правда, то це просто знущання з "Укрзалізниц", -і сказав Гусак.

На його думку, уряд має негайно втрутитись в ситуацію і провести перевірку оприлюднених фактів, і, в разі їх підтвердження, вжити заходів.

"Я вважаю, що уряду слід діяти негайно. Можна провести перевірки, підняти відповідні рахунки. Бо все-таки це підзвітна організація", - сказав Гусак.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради.

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