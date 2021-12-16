Кабмин должен предоставить гарантии инвесторам ОГХК - это мировая практика, - эксперт
Предоставление гарантий защиты инвестиций от правительства при проведении приватизации - распространенная мировая практика, которой не пользуется Украина. Отсутствие соответствующих гарантий со стороны Кабинета министров Украины отвлекло международных инвесторов от приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), несмотря на высокую заинтересованность в приобретении объекта.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель направления корпоративного управления Киевской школы экономики Андрей Бойцун, отвечая на вопрос, правомерны ли обращения международных компаний относительно предоставления гарантий защиты крупных инвестиций при приватизации ОГХК.
"Практика предоставления гарантий продавцом (в этом случае - правительством) при продаже актива действительно является нормальной, хотя при приватизации в Украине она, к сожалению, не распространена. Это нормально, когда продавец берет на себя обязательство перед покупателем (в этом случае - покупателем ОГХК) возместить его убытки в случае, если эти убытки будут причинены обстоятельствами, которые на момент приватизации не были известны продавцу", - сказал он.
То есть Украина как продавец дает описание всех характеристик объекта, которые ему известны. И предоставляет покупателю гарантию, что если обнаружатся определенные недостатки, то государство как продавец возместит ущерб, который в результате таких недостатков возникнет у покупателя. Такие гарантии могут быть ограничены - например, суммой договора или иным образом, добавляет эксперт.
"Все это я предлагал правительству, (утверждающему условия приватизации) еще несколько лет назад, но пока эта практика так и не введена. Поэтому сейчас условия приватизации, скорее всего, вызывают интерес либо у инсайдеров, хорошо знающих объект изнутри, либо спекулянтов, готовых рискнуть, но тогда соответственно заплатить низкую цену. А вот стратегический инвестор, вполне возможно, не понимая рисков, не захочет участвовать в аукционе", - добавил Бойцун.
Напомним, компания BDO Corporate Finance как советник по приватизации ОГХК, на основании полученных обращений от инвесторов, обратилась к правительству в октябре 2021 года.
Фонд государственного имущества совместно с советником разработал и направил на утверждение КМУ проект распоряжения по гарантиям защиты инвестиций для участников приватизации ОГХК. Кроме того, был разработан проект Меморандума о взаимопонимании, который должен был быть заключен между правительством и победителем будущего аукциона.
Принятие указанных документов должно было обеспечить максимальную вовлеченность международных инвесторов в аукцион и успешное проведение крупной приватизации ОГХК. Но на 14 декабря, когда до аукциона осталось 3 рабочих дня, указанные гарантии не были утверждены в Кабинете министров. Без предоставления соответствующих гарантий, как сообщил советник по приватизации, международные инвесторы не готовы к участию в приватизации ОГХК.