Уряд повинен надати гарантії інвесторам ОГХК - це світова практика, - експерт

"Практика надання гарантій продавцем (у цьому випадку - урядом) при продажі активу дійсно є нормальною, хоча при приватизації в Україні вона, на жаль, не є поширеною. Це нормально, коли продавець бере на себе зобов’язання перед покупцем (у цьому випадку - покупцем ОГХК) відшкодувати його збитки у випадку, якщо ці збитки буде спричинено обставинами, які на момент приватизації не були відомі продавцеві", - сказав він.

Тобто Україна як продавець надає опис усіх характеристик об’єкту, які йому відомі. І надає покупцеві гарантію, що якщо виявляться певні недоліки, то держава як продавець відшкодує збитки, які в результаті таких недоліків виникнуть у покупця. Такі гарантії можуть бути обмежені - наприклад, сумою договору або іншим чином, додає експерт.

"Все це я пропонував урядові, (який затверджує умови приватизації) ще кілька років тому, але поки цю практику так і не запроваджено. Тому зараз умови приватизації, скоріше за все, викликають інтерес або в інсайдерів, які добре знають об’єкт зсередини, або спекулянтів, які готові ризикнути, але тоді відповідно заплатити низьку ціну. А от стратегічний інвестор, цілком можливо, не розуміючи ризиків, не захоче брати участь в аукціоні", - додав Бойцун.