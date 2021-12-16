Уряд повинен надати гарантії інвесторам ОГХК - це світова практика, - експерт
Надання гарантій захисту інвестицій від уряду при проведенні приватизації є поширеною світовою практикою, якою не користується Україна. Відсутність відповідних гарантій з боку Кабінету міністрів України відвернула міжнародних інвесторів від приватизації АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), попри високу зацікавленість у придбанні об’єкта.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник напрямку корпоративного управління Київської школи економіки Андрій Бойцун, відповідаючи на питання, чи є правомірними звернення міжнародних компаній щодо надання гарантій захисту великих інвестицій при приватизації ОГХК.
"Практика надання гарантій продавцем (у цьому випадку - урядом) при продажі активу дійсно є нормальною, хоча при приватизації в Україні вона, на жаль, не є поширеною. Це нормально, коли продавець бере на себе зобов’язання перед покупцем (у цьому випадку - покупцем ОГХК) відшкодувати його збитки у випадку, якщо ці збитки буде спричинено обставинами, які на момент приватизації не були відомі продавцеві", - сказав він.
Тобто Україна як продавець надає опис усіх характеристик об’єкту, які йому відомі. І надає покупцеві гарантію, що якщо виявляться певні недоліки, то держава як продавець відшкодує збитки, які в результаті таких недоліків виникнуть у покупця. Такі гарантії можуть бути обмежені - наприклад, сумою договору або іншим чином, додає експерт.
"Все це я пропонував урядові, (який затверджує умови приватизації) ще кілька років тому, але поки цю практику так і не запроваджено. Тому зараз умови приватизації, скоріше за все, викликають інтерес або в інсайдерів, які добре знають об’єкт зсередини, або спекулянтів, які готові ризикнути, але тоді відповідно заплатити низьку ціну. А от стратегічний інвестор, цілком можливо, не розуміючи ризиків, не захоче брати участь в аукціоні", - додав Бойцун.
Нагадаємо, компанія BDO Corporate Finance, як радник із приватизації ОГХК, на підставі отриманих звернень від інвесторів, звернулася до уряду в жовтні 2021 року.
Фонд державного майна спільно з радником розробив та спрямував на затвердження КМУ проект розпорядження щодо гарантій захисту інвестицій для учасників приватизації ОГХК. Окрім того, було розроблено проект Меморандуму про взаєморозуміння, який мав бути укладений між урядом та переможцем майбутнього аукціону.
Прийняття зазначених документів мало забезпечити максимальну залученість міжнародних інвесторів до аукціону та успішне проведення великої приватизації ОГХК. Але станом на 14 грудня, коли до аукціону залишилося 3 робочих дні, зазначені гарантії не були затверджені в Кабінеті міністрів. Без надання відповідних гарантій, як повідомив радник з приватизації, міжнародні інвестори не готові до участі в приватизації ОГХК.