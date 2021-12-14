Кабмин дискриминировал ДТЭК при выплате долгов за "зеленую" энергию, - The Hill

Кабинет министров Украины дискриминировал ДТЭК ВИЭ при выплате долгов за "зеленую" энергию, недоплатив компании 3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское печатное и интернет издание о политике The Hill .

"Правительство Украины, которое с 2020 года накопило большие долги перед производителями энергии из возобновляемых источников, недавно выплатило их, за исключением долгов перед ДТЭК, который является крупным инвестором в данном секторе", - подчеркивает издание.

Напомним, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.