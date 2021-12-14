Кабмін дискримінував ДТЕК при виплаті боргів за "зелену" енергію, - The Hill

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американське друковане та інтернет-видання про політику The Hill .

"Уряд України, який з 2020 року накопичив великі борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел, нещодавно виплатив їх, за винятком боргів перед ДТЕК, який є великим інвестором у цьому секторі", - наголошує видання.

Нагадаємо, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн. євро у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.