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Кабмин дискриминировал ДТЭК при выплате долгов за "зеленую" энергию, - The Hill

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 18:47
Кабмин дискриминировал ДТЭК при выплате долгов за "зеленую" энергию, - The Hill Фото: ДТЭК ВИЭ (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Кабинет министров Украины дискриминировал ДТЭК ВИЭ при выплате долгов за "зеленую" энергию, недоплатив компании 3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское печатное и интернет издание о политике The Hill.

"Правительство Украины, которое с 2020 года накопило большие долги перед производителями энергии из возобновляемых источников, недавно выплатило их, за исключением долгов перед ДТЭК, который является крупным инвестором в данном секторе", - подчеркивает издание.

Напомним, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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