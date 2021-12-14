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Кабмін дискримінував ДТЕК при виплаті боргів за "зелену" енергію, - The Hill

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 18:47
Кабмін дискримінував ДТЕК при виплаті боргів за "зелену" енергію, - The Hill Фото: ДТЕК ВДЕ (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Кабінет міністрів України дискримінував ДТЕК ВДЕ при виплаті боргів за "зелену" енергію, недоплативши компанії 3 млрд грн

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американське друковане та інтернет-видання про політику The Hill.

"Уряд України, який з 2020 року накопичив великі борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел, нещодавно виплатив їх, за винятком боргів перед ДТЕК, який є великим інвестором у цьому секторі", - наголошує видання.

Нагадаємо, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн. євро у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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