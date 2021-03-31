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Кабмин денонсировал туристическое соглашение с РФ из-за вооруженной агрессии против Украины

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 13:25
Кабмин денонсировал туристическое соглашение с РФ из-за вооруженной агрессии против Украины Фото: Правительство денонсировало туристическую соглашение с Россией (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Соглашение от 1999 года денонсировано в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.

Соответствующее решение принято во время заседания правительства 31 марта, которое транслировалось на Youtube.

Документом поручено Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

"Принятия соответствующего постановления Кабинетом министров Украины станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, 17 февраля Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.

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