Кабмин денонсировал туристическое соглашение с РФ из-за вооруженной агрессии против Украины
Кабинет министров прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Соглашение от 1999 года денонсировано в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.
Соответствующее решение принято во время заседания правительства 31 марта, которое транслировалось на Youtube.
Документом поручено Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".
Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.
"Принятия соответствующего постановления Кабинетом министров Украины станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения", - говорится в документе.
Как сообщало РБК-Украина, 17 февраля Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.
Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.