Кабмин денонсировал туристическое соглашение с РФ из-за вооруженной агрессии против Украины

Кабинет министров прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Соглашение от 1999 года денонсировано в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.

Соответствующее решение принято во время заседания правительства 31 марта, которое транслировалось на Youtube .

Документом поручено Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

"Принятия соответствующего постановления Кабинетом министров Украины станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения", - говорится в документе.