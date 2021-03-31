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Кабмін денонсував туристичну угоду з Росією через збройну агресію проти України

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 13:25
Кабмін денонсував туристичну угоду з Росією через збройну агресію проти України Фото: Уряд денонсував туристичну угоду з Росією (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму. Угода від 1999 року денонсована у зв’язку зі здійсненням збройної агресії РФ проти України.

Відповідне рішення ухвалене під час засідання уряду 31 березня, яке транслювалося на Youtube.

Документом доручено Міністерству закордонних справ України у встановленому порядку повідомити уряду Російської Федерації про припинення дії угоди.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, дія угоди про співробітництво в галузі туризму припиняється, оскільки, "у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво у зазначеній галузі з країною-агресором припинене, а перспективи налагодження такої співпраці у подальшому відсутні".

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.

"Прийняття відповідної постанови Кабінетом міністрів України стане завершальним етапом виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову про вихід України Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку. Угода була підписана у 1992 році у Бішкеку.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

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