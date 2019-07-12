Кабмин cменил тип акционерного общества Ощадбанка

Кабинет министров постановлением от 5 июня изменил тип акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк) с публичного на частное и переименовал его в АО "Ощадбанк". Соответствующее решение обнародовано на сайте Кабмина.

Как отметили в пресс-службе Ощадбанка, в соответствии с нормами закона, в Украине могут считается публичными лишь компании, ценные бумаги которых находятся в листинге фондовой биржи (биржевой реестр). То есть, акции публичного акционерного общества могут покупаться и продаваться на фондовой бирже.

"Поскольку Ощадбанк является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежит государству, акции банка не могут быть предметом торговли, поэтому был выбран путь изменения типа акционерного общества с публичного на частное", - говорится в сообщении.

В банке заверили, что изменения не требуют перезаключения договоров и никоим образом не повлияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом.

"Кроме того, Ощадбанк как до смены положений своего устава, так и после, остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что ранее Кабинет министров уже изменил тип акционерного общества "Укрзализныци" с публичного на частное.

По данным Министерства финансов, чистая прибыль Ощадбанка в первом квартале 2019 года составил 70 млн грн.