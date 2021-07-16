Кабмин может частично вернуть местным властям право назначать субсидии

Правительство Украины рассматривает возможность предоставления органам местной власти полномочий по назначению субсидий. Это право было отменено весной 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Раде, которое транслировалось в Youtube.
"О передаче на местный уровень и создании соответствующих комиссий, мы также работаем сейчас с органами местного управления, чтобы улучшить собственно общения людей с местными властями или центральным", - сказал он.
По его словам, рассматривается возможность обращений граждан относительно субсидий в электронном виде.
"Но частично, безусловно, органы местного самоуправления будут иметь возможность определяться и смотреть, нуждается ли семья или человек в соответствующих субсидиях", - добавил Шмыгаль.
Напомним, правительство Украины с 1 мая 2021 года отменило право комиссий при органах местного самоуправления назначать субсидии.
Отметим, по состоянию на середину июля 2021 года субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств. Всего в Украине было почти 3 млн получателей субсидий.