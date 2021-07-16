Уряд може частково повернути право місцевої влади призначати субсидії

Уряд України розглядає можливість надання органам місцевої влади повноважень щодо призначення субсидій. Це право було скасоване навесні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" в Раді, яке транслювалося в Youtube .

"Стосовно передачі на місцевий рівень і створення відповідних комісій, ми також працюємо зараз з органами місцевого врядування, щоб покращити власне спілкування людей з місцевою владою або центральною", - сказав він.

За його словами, розглядається можливість звернень громадян щодо субсидій в електронному вигляді.

"Але частково, безумовно, органи місцевого самоврядування будуть мати можливість визначатися і дивитись, чи потребує сім'я або людина відповідних субсидій", - додав Шмигаль.