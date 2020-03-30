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Кабмін не скорочуватиме видатки на військових у бюджеті

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 12:44
Кабмін не скорочуватиме видатки на військових у бюджеті
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль запевнив, що жодна гривня не буде вилучена з бюджету армії

Кабінет міністрів України не буде скорочувати видатки на військовослужбовців у державному бюджеті на 2020 рік. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він запевнив, що жодна гривня не буде вилучена з бюджету армії.

"Бюджет, який ми сформували - це бюджет надзвичайної ситуації в умовах глобальної пандемії та непростої ситуації у світовій економіці. В рамках цього бюджету в нас є декілька принципових позицій. Перше: жодна гривня не буде вилучена з бюджету армії військових. Це стосується і питання модернізації озброєнь, і будівництва житла для військових, і реформи оборонно-промислового комплексу. Війська мають бути і будуть забезпечені всім необхідним захистом, як матеріальним, так і грошовим", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабміну про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Доходи держбюджету пропонується зменшити майже на 123 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує ВР створити в складі державного бюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками в обсязі 97,1 млрд грн, з метою запобігання поширенню і подолання негативних наслідків на території України цієї хвороби.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниБюджет 2020Денис ШмигальКоронавірус
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