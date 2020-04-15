Кабмин будет работать над криминализацией поджогов

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер отметил, что штрафы за поджоги были значительно увеличены

Кабинет министров Украины будет работать над криминализацией поджогов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство наработает криминализацию этих нарушений, чтобы "ни у кого не возникало желания поджигать сухую траву".

"Вместе с народными депутатами изменили безобразие, когда штраф за поджог был всего 170 грн. Теперь такие штрафы увеличены в сотни раз, но будем работать дальше над криминализацией этих нарушений для того, чтобы ни у кого не возникало желания поджигать сухую траву", - заявил глава правительства.

Напомним, Верховная рада значительно повысила штрафы за загрязнение воздуха и самовольное сжигание растительности, приняв законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Так, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призвало украинцев не сжигать сухую растительность.

РБК-Украина писало, что в начале апреля правительство предложило усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.