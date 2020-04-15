Кабмін працюватиме над криміналізацією підпалів

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр зазначив, що штрафи за підпали були значно збільшені

Кабінет міністрів України буде працювати над криміналізацією підпалів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд напрацює криміналізацію цих порушень, аби "ні в кого не виникало бажання підпалювати суху траву".

"Разом з народними депутатами змінили неподобство, коли штраф за підпал був лише 170 грн. Тепер такі штрафи збільшені в сотні разів, але будемо працювати далі над криміналізацією цих порушень для того, щоб ні в кого не виникало бажання підпалювати суху траву", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, Верховна рада значно підвищила штрафи за забруднення повітря та самовільне спалювання рослинності, прийнявши законопроект №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу).

Так, Міністерство енергетики та захисту довкілля України закликало українців не спалювати суху рослинність.

РБК-Україна писало, що на початку квітня уряд запропонував посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності.