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Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров

Новости » Политика     15.01.2020 - 14:51
Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Дубилет заявил, что средние зарплаты министров составляют 40-80 тысяч гривен

На сайте Кабинета министров ежемесячно будут публиковать информацию о зарплатах министров. Об этом заявил министр Дмитрий Дубилет на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Дубилет отметил, что теперь всегда будет информация о том, какую зарплату получают топ-чиновники в Украине.

"Мы будем просто официально публиковать ежемесячно доходы наших топ-чиновников. Это не является секретной информацией. Мы считаем, что это будет еще один шаг для того, чтобы мы стали более прозрачными и более честными с обществом. На сайте КМУ будут публиковаться ежемесячно те доходы, которые получают министры, заместители министров", - заявил он.

Министр добавил, что средние зарплаты министров составляют 40-80 тысяч гривен.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников. Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году.

Ранее сообщалось, что зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года.

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