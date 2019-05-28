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Кабмін не буде проводити засідання цього тижня

Новини » Політика    28.05.2019 - 13:17
Кабмін не буде проводити засідання цього тижня
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Засідання Кабміну 29 травня не буде через можливу відставку Гройсмана цього тижня

Кабінет міністрів України не буде проводити засідання цього тижня. Про це РБК-Україна повідомили в Секретаріаті Кабміну.

Зокрема, РБК-Україна підтвердили, що засідання Кабміну в середу, 29 травня, не буде. Це пов'язано з можливим голосуванням за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на пленарному засіданні Ради 30 травня. Таким чином, подальші плани будуть залежати від подій у парламенті в четвер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України розгляне цього пленарного тижня питання відставки Кабінету міністрів після оголошенноя про розпуск парламенту і проведення наступних позачергових виборів.

Минулого тижня в Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку. Зазначимо, одразу після інавгурації президента Володимира Зеленського, під час якої він попросив Кабмін піти у відставку, Гройсман заявив, що має намір піти. Крім того, він додав, що Зеленський має запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра і уряду, з яким зможе працювати.

"Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною радою України, а не перед новообраним президентом", - уточнив Гройсман.

Партія Гройсмана проведе з'їзд на наступному тижні
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