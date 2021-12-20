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Кабмин будет договариваться о множественном гражданстве с каждой страной индивидуально, - Арахамия

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 12:19
Кабмин будет договариваться о множественном гражданстве с каждой страной индивидуально, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что после принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет министров будет договариваться с каждой страной в отдельности. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии изданию "Интерфакс-Украина".

"Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства", - заявил он.

Арахамия уточнил, что Кабмин будет договариваться с каждой страной индивидуально, после чего будут подписываться двусторонние соглашения.

"И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры - Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран", - отметил главы парламентской фракции.

Как сообщалось, в начале декабря Зеленский подал в парламент пять законопроектов о двойном гражданстве.

В январе 2021 года депутаты фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Дмитрий Микиша зарегистрировали законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

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Давид Арахамия
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