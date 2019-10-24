Кабмин Британии поставит на голосование вопрос о досрочных выборах

Правительство Великобритании в понедельник, 28 октября, поставит на голосование в британском парламенте вопрос о проведении досрочных выборов в связи с возможной отсрочкой выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает SkyNews.

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, выборы должны пройти 12 декабря.

"Похоже, что наши друзья из ЕС собираются ответить на запрос, имея решение, которого я не хотел. Чтобы добиться Brexit, нужно быть разумным с парламентом и сказать, что если они действительно хотят больше времени для изучения отличной сделки, они могут ее получить, но они должны согласиться на выборы 12 декабря", - заявил Джонсон.

Премьер Великобритании заявил, что решение о досрочных выборах связано с желанием выйти из ЕС.

"Причина такого крайнего срока в том, что в противном случае я не думаю, что народ этой страны поверит, что парламент действительно сделает это к этому сроку. Они потратили три с половиной года, не делая этого - давайте сделаем это и выйдем из ЕС", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее Джонсон сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску, что не хочет очередной отсрочки по Brexit.

Несмотря на это, Европарламент рекомендовал Туску согласиться на отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.