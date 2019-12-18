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Кабмин направил более 300 млн гривен на зарплаты шахтерам

Новости » Политика     18.12.2019 - 12:33
Кабмин направил более 300 млн гривен на зарплаты шахтерам
Иллюстративное фото (Andrew Burton/Getty Images)

Ранее на зарплаты шахтерам был направлен 1 млрд гривен

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 декабря, принял решение о перечислении более 300 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, сегодня правительство согласовало направление на выплаты зарплаты шахтерам 322,6 млн гривен.

"Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - написал Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная казначейская служба Украины перечислила средства для выплаты заработной платы шахтерам. В целом угледобывающие предприятия получили на счета средства в размере 1 млрд гривен. Средства были перечислены 13 ноября.

Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

Также РБК-Украина писало, что на шахте "Горская" в Луганской области, в трех километрах от линии разграничения, шахтеры четыре месяца не получали зарплату.

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