Кабмин анонсировал строительство современных пограничных инспекционных постов

В Украине в ближайшее время восстановят финансирование строительства современных пограничных инспекционных постов. Строительство предусмотрено в рамках программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко, передает правительственный портал.

Указано, что восстановление финансирования позволит до конца этого года запроектировать первые два из десяти постов, которые предусматривает программа. В целом в июле 2022 года нужно будет привести в соответствие с требованиями Евросоюза 35 таких постов.

"По периметру нашей страны начинаем строить современную инфраструктуру, которая позволит нашим ветеринарам и фитосанитарам лучше защищать внутренний рынок и нас с вами, как потребителей, от опасных пищевых продуктов и других опасных грузов", - пояснил Глущенко.

Также в Минэкономики сообщают, что к быстрому развитию лучше всего оказались готовы пункты пропуска "Ужгород" на границе Украины со Словакией, а также "Выступовичи" на границе Украины с Беларусью.

"Общая сумма, которая в 2020 году будет выделена на развитие двух приграничных инспекционных постов, составит 28,3 млн грн. Возобновление финансирования ожидается в августе", - добавили в Кабмине.

Напомним, Украина и Беларусь будут проводить совместную пограничную спецоперацию до конца октября.

Как писало РБК-Украина, иностранцам и лицам без гражданства для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения нужен страховой полис; такой порядок регламентирован постановлением Кабинета министров.