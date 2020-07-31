Кабмін анонсував будівництво сучасних прикордонних інспекційних постів

В Україні найближчим часом відновлять фінансування будівництва сучасних прикордонних інспекційних постів. Будівництво передбачене у рамках програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Глущенко, передає урядовий портал.

Вказано, що відновлення фінансування дозволить до кінця цього року запроектувати перші два з десяти постів, які передбачає програма. В цілому до липня 2022 року необхідно буде привести у відповідність до вимог Євросоюзу 35 таких постів.

"По периметру нашої країни починаємо будувати сучасну інфраструктуру, яка дозволить нашим ветеринарам і фітосанітарам краще захищати внутрішній ринок і нас з вами, як споживачів, від небезпечних харчових продуктів та інших небезпечних вантажів", - пояснив Глущенко.

Також у Мінекономіки інформують, що до швидкої розбудови найкраще виявилися готовими пункти пропуску "Ужгород" на кордоні України зі Словаччиною, а також "Виступовичі" на кордоні України з Білоруссю.

"Загальна сума, яка у 2020 році буде виділена на розбудову двох прикордонних інспекційних постів, становитиме 28,3 млн грн. Відновлення фінансування очікується в серпні", - додали у Кабміні.

Нагадаємо, Україна і Білорусь будуть проводити спільну прикордонну спецоперацію до кінця жовтня.

Як писало РБК-Україна, іноземцям та особам без громадянства для перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування потрібен страховий поліс; такий порядок регламентований постановою Кабінету міністрів.