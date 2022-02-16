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Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстраха на 2022 год: на что пойдут деньги

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Украина, Среда 16 февраля 2022 13:26
Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстраха на 2022 год: на что пойдут деньги Фото: бюджет Фонда соцстраха утвержден в размере 37,5 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2022 год. Доходы фонда (вместе с остатком средств на начало года) составят 37 523,0 млн грн, в том числе страховые взносы - 36 168,8 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 16 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Расходы фонда в 2022 году также составят 37 523,0 млн грн, в том числе расходы на материальное обеспечение и социальные услуги - 22 821,2 млн грн, страховые выплаты - 12 218,6 млн гривен.

Бюджет фонда на 2022 год является сбалансированным.

В то же время в пояснительной записке к проекту указывается, что прогнозируемая Советом национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2022 года новая волна распространения СОVID-19 может существенно повлиять на расходы Фонда на материальное обеспечение по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и привести к возникновению задолженности по выплате в сумме 1 461,3 млн грн.

Напомним, в декабре 2021 года Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 млн гривен для учреждений здравоохранения, находящихся в управлении Государственного управления делами. Средства пойдут на мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19.

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Кабинет Министров Украины
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