Уряд затвердив бюджету Фонду соцстраху на 2022 рік: на що підуть кошти

Кабінет міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік. Доходи фонду (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37 523,0 млн грн, у тому числі страхові внески - 36 168,8 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 16 лютого, яке транслювалося в Youtube .

Видатки фонду у 2022 році також становитимуть 37 523,0 млн грн, у тому числі видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 22 821,2 млн грн, страхові виплати - 12 218,6 млн гривень.

Бюджет фонду на 2022 рік є збалансованим.

Водночас в пояснювальній записці до проекту зазначається, що прогнозована Радою національної безпеки і оборони України у лютому 2022 року нова хвиля поширення СОVID-19 може суттєво вплинути на видатки Фонду на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та призвести до виникнення заборгованості з його виплати у сумі 1 461,3 млн грн.