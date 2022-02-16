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Уряд затвердив бюджету Фонду соцстраху на 2022 рік: на що підуть кошти

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Україна, Середа 16 лютого 2022 13:26
Уряд затвердив бюджету Фонду соцстраху на 2022 рік: на що підуть кошти Фото: бюджет Фонду соцстраху затверджений в розмірі 37,5 млрд грн  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік. Доходи фонду (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37 523,0 млн грн, у тому числі страхові внески - 36 168,8 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 16 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Видатки фонду у 2022 році також становитимуть 37 523,0 млн грн, у тому числі видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 22 821,2 млн грн, страхові виплати - 12 218,6 млн гривень.

Бюджет фонду на 2022 рік є збалансованим.

Водночас в пояснювальній записці до проекту зазначається, що прогнозована Радою національної безпеки і оборони України у лютому 2022 року нова хвиля поширення СОVID-19 може суттєво вплинути на видатки Фонду на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та призвести до виникнення заборгованості з його виплати у сумі 1 461,3 млн грн.

Нагадаємо, в грудні 2021 року Кабінет міністрів виділив зі спеціального фонду державного бюджету 68,9 млн гривень для закладів охорони здоров’я, що перебувають в управлінні Державного управління справами. Кошти підуть на заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

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Кабінет Міністрів України
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