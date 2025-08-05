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Кабачки чи цукіні: що насправді корисніше для здоров'я

Яка різниця між кабачками та цукіні та що корисніше для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Популярними овочами влітку є кабачки та цукіні, які є майже у кожному холодильнику. Їх які часто плутають через схожий вигляд, проте вони мають кілька відмінностей у смаку, текстурі та поживній цінності.

РБК-Україна повідомляє, у чому різниця між ними та який овоч корисніший для вашого здоров’я.

Яка різниця

Кабачки і цукіні - це різновиди однієї і тієї ж рослини. Вони мають багато спільного, але існують деякі відмінності.

Походження та зовнішній вигляд

Кабачок - загальна назва у слов’янських мовах, часто використовується для опису різних видів зелених або жовтих плодів. Тоді як цукіні - це італійська назва, яка широко використовується у світі для позначення молодих зелених кабачків, особливо тонких і довгих.

Ззовні кабачки можуть бути різних форм і кольорів: зелені, жовті, смугасті. Цукіні, як правило, мають темно-зелений колір і більш витягнуту форму.

Кабачки (фото: wikipedia.org)

Смак

Зазвичай кабачки мають трохи більш нейтральний смак. Цукіні мають солодший, ніжний смак і їх часто вживають сирими в салатах.

Цукіні (фото: Freepik)

Кабачки також часто використовують для консервації, тушкування та смаження.

Що корисніше для здоров’я

За складом ці два плоди дуже схожі і мають багато корисних властивостей:

  • калорійність - дуже низька (приблизно 15-20 ккал на 100 г)
  • вітаміни - містять вітаміни С, В6, К, а також фолієву кислоту
  • мінерали - калій, магній, фосфор
  • клітковина - допомагає травленню
  • антиоксиданти - в них є каротиноїди та інші корисні сполуки

Цукіні часто вважають більш ніжними і легкозасвоюваними, підходять для дієтичного харчування. Вони вважаються трохи кориснішими, бо мають більше антиоксидантів і поживних речовин, особливо в шкірці. 

Кабачки можуть мати трохи більше клітковини через товстішу шкірку (залежить від сорту). Обидва овочі - корисні та низькокалорійні, але важливим також є різноманітність у раціоні.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Healthline та Medical News Today.

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