КАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укритті

Російський авіаудар по Сумах

Зеленський заявив, що у Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару.

"Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали", - зазначив він.

Фото: Зруйнована російським КАБом школа у Сумах (t.me/V_Zelenskiy_official)

За словами Зеленського, були пошкодження також у приватному секторі. Відомо про двох загиблих людей. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей.

Григоров додав, що загиблі жителі Сум перебували у своїх домівках у приватному секторі.

Міський голова Сум Артем Кобзар опублікував відео з наслідками удару РФ по місту.

"Попередньо, знищено один житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки та один із закладів освіти".

Оновлено о 17.48

Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додав, що росіяни прицільно вдарили 250-кілограмовою авіабомбою по сумській школі, коли там перебували учні - дітки 1-4 класів. Їх вртувало укриття.

"Відбулося влучання у будівлю школи у Зарічному районі. Інші удари прийшлись по одному з міських кладовищ та будинках приватного житлового сектору Ковпаківського району.

За словами чиновника, зруйновано кілька приватних осель.

"З-під завалів дістали вбитих: чоловіка та жінку. Серед поранених є 1-річна дитина", - каже він.

Наразі у місті триває рятувальна операція. Внаслідок авіаударів ворога сталися пожежі.