КАБ влучив у школу у Сумах під час уроків: учні та вчителі були в укритті

Окупанти скинули чотири КАБи на Суми. Удар прийшовся і по будівлі школи. У місті є загиблі і поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram, начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram, міського голови Сум Артема Кобзаря у Telegram.
Зеленський заявив, що у Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару.
"Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали", - зазначив він.
Фото: Зруйнована російським КАБом школа у Сумах (t.me/V_Zelenskiy_official)
За словами Зеленського, були пошкодження також у приватному секторі. Відомо про двох загиблих людей. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей.
Григоров додав, що загиблі жителі Сум перебували у своїх домівках у приватному секторі.
Міський голова Сум Артем Кобзар опублікував відео з наслідками удару РФ по місту.
"Попередньо, знищено один житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки та один із закладів освіти".
Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додав, що росіяни прицільно вдарили 250-кілограмовою авіабомбою по сумській школі, коли там перебували учні - дітки 1-4 класів. Їх вртувало укриття.
"Відбулося влучання у будівлю школи у Зарічному районі. Інші удари прийшлись по одному з міських кладовищ та будинках приватного житлового сектору Ковпаківського району.
За словами чиновника, зруйновано кілька приватних осель.
"З-під завалів дістали вбитих: чоловіка та жінку. Серед поранених є 1-річна дитина", - каже він.
Наразі у місті триває рятувальна операція. Внаслідок авіаударів ворога сталися пожежі.
Раніше РБК-Україна писало, що 27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них - дитина.
Також повідомлялося, що вранці 26 вересня росіяни також скидали КАБи на центр Сум: є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина.