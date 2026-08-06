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КАБ від Boeing: у США запустили виробництво бомб дальністю понад 550 км

13:01 06.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про характеристики американської КАБ?
aimg Лев Шевченко
Фото: носій JDAM LR (US Navy)

Повітряні сили США дали Boeing старт серійному виробництву нової дальньобійної керованої авіабомби JDAM LR, здатної вражати цілі на відстані понад 550 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Boeing.

Контракт на 75 мільйонів доларів

Повітряні сили США уклали з компанією Boeing невизначений за остаточною сумою контракт (Undefinitized Contract Action) вартістю $75 млн на закупівлю блоків доставки корисного навантаження BSU-111/B - ключового елемента боєприпасу Joint Direct Attack Munition Long Range (JDAM LR). Це високоточна керована бомба, здатна долати понад 300 морських миль (близько 555 км) із боєголовкою класу 500 фунтів (226 кг).

Контракт став можливим після того, як Boeing інвестувала у програму майже 100 млн доларів власних коштів. Він відкриває шлях до початкового серійного виробництва боєприпасів для ВМС США.

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Як влаштована JDAM LR

Нова бомба поєднує вже відому систему наведення JDAM з крилом та компактним турбореактивним двигуном, що суттєво збільшує дальність польоту. За задумом розробників, це дає змогу завдавати ударів по наземних і морських цілях, а також ставити морські міни на великій відстані, залишаючись поза зоною дії ворожої протиповітряної оборони.

Завдяки використанню вже наявної інфраструктури JDAM Boeing розраховує на масштабоване виробництво та швидку інтеграцію боєприпасу з будь-яким носієм, здатним нести звичайні JDAM. Система вже пройшла перший льотний випробувальний політ біля узбережжя Каліфорнії, підтвердивши стабільне наведення на ціль за допомогою військового GPS-коду.

"Цей перший виробничий контракт - важлива віха для програми JDAM LR, яка демонструє нашу здатність постачати далекобійну високоточну зброю за значно нижчою вартістю", - заявив віцепрезидент підрозділу Boeing Precision Engagement Systems Боб Чесла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Зеленський назвав дату, коли Україна розраховує отримати ліцензію на власне виробництво ракет для ЗРК Patriot - до кінця 2026 року.

Водночас, за даними РБК-Україна з посиланням на Reuters, станом на початок серпня переговори між Києвом і Вашингтоном щодо спільного виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot ще тривають і найближчим часом завершені не будуть.

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