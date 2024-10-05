Яка запаска краще: що покласти у багажник вашого авто

Режими експлуатації автомобілів в українських водіїв різні, відтак, і вимоги до запасного колеса відрізняються. При тому, автовиробник не питаючи нас з вами, вкладає у підпілля багажника то докатку, то запаску на "штамповці", а то й взагалі нічого… Яке запасне колесо буде найбільш доцільним для різних випадків?

Недосвідчені покупці сучасних авто – як "з салону", так і з європейського вторинного ринку – іноді бувають здивовані, піднявши підлогу багажника. Адже замість звичного по старим моделям запасного колеса на них там чекає сюрприз у вигляді тоненької докатки чи загадкового балончика. Звісно, є країни, де така комплектація вважається нормальною, але з точки зору українського автомобіліста це часто неприйнятне рішення.

Замінники запаски

Навіть якщо говорити виключно про нові машини, серед нинішніх автівок можна одночасно побачити екземпляри з класичною повнорозмірною запаскою, з тимчасовою докаткою чи з набором для експрес-ремонту у дорозі. Причому перший варіант трапляється все рідше. То може, сучасному автомобілісту п'яте колесо зовсім не потрібне? Подивимось, на що спроможний кожен з варіантів.

Повноцінна запаска. Певно, розповідати про переваги повнорозмірного запасного колеса не варто – як правило за характеристиками воно нічим не відрізняється від тих, що стоять на чотирьох маточинах машини і якими вона спираються на асфальт. Буває, що замість легкосплавного диска використовується сталевий штампований, але якщо це штатна заводська комплектація, в технічному плані різниці не буде. І як на нас, саме повноцінне запасне колесо є найкращим варіантом для пересічного українського автомобіліста, який використовує машину в так би мовити, універсальному режимі – на дорогах і напрямках усіх типів, у мегаполісах і у віддалених регіонах. Принаймні, у далеку дорогу рекомендується брати з собою саме його.

Докатка. Сенс цього тимчасового колеса – у менших габаритах у меншій вазі. Щоправда, менші діаметр, ширина і висота профілю диктують деякі обмеження. Докатка слабо поглинає поштовхи від нерівностей, порушує керованість і у випадку з ведучою віссю додатково навантажує трансмісію. Тож рухатися на ній потрібно повільно (типовий ліміт 80 км/год) і недовго. Хоча якщо машина експлуатується недалеко від рідного гаража, запаска цілком може бути саме такого формату.

Ремкомплект. Класичний штатний набір має вигляд футляра з компресором для накачування колеса і балончиком з герметиком, який підключається до шлангу при підкачуванні. Потрапивши разом з повітрям в пробоїну шини, герметик полімеризується, пломбуючи дірку. Зазвичай для досягнення максимального ефекту потрібно не поспішаючи проїхати кілька сотень метрів. Такий набір цілком ефективний, але він діє тільки при точковому проколі, і насамперед на протекторі, а при порізах і поривах боковини цей комплект буде марним. Так само якщо безкамерна шина після проколу чи удару розбортувалася, компресор та балончик з герметиком теж не помічники. Нарешті, після такого ремонту бажано заїхати на шиномонтаж, щоб професіонали оцінили якість цього експрес-ремонту та перевірили балансування колеса.

Коротко

Все залежить від того, як ви експлуатуєте ваш автомобіль. Точніше, мова про те, наскільки критичним буде для вас клопіт, отриманий через появу дірки в колесі за відсутності в багажнику рятівного варіанту, відповідного вашому маршрутному завданню. Але, повторимось, найбільш надійним і найбільш універсальним засобом буде та сама стара добра повнорозмірна запаска.