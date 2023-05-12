Яка відповідальність у випадку прострочення за кредитами під час війни: роз’яснення омбудсмана
Фото: під час воєнного стану штрафні санкції не застосовуються за у випадку прострочення за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Офіс уповноваженого з прав людини Верховної ради підготував роз’яснення про особливості виконання зобов’язань за кредитом в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмана.
Як зазначається в роз'ясненні, громадяни не несуть відповідальність перед фінансовою (кредитною) установою, якщо прострочать зобов’язання за кредитом:
- у випадку прострочення зобов’язань за кредитом не буде нараховано штрафні санкції, зокрема штраф, пеня та інші платежі, які вказані в кредитному договорі;
- кредитор не має права підіймати процентну ставку за користування кредитом у випадку невиконання зобов’язань. За винятком, коли договір передбачає встановлення змінюваної процентної ставки;
- всі штрафи, пені та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані з 24.02.2022 року за прострочення виконання зобов’язань за кредитним договором, підлягають списанню.
Нагадаємо, Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.
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