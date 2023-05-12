Какова ответственность в случае просрочки по кредитам во время войны: разъяснение омбудсмана

Фото: во время военного положения штрафные санкции не применяются в случае просрочки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)

Офис уполномоченного по правам человека Верховной рады подготовил разъяснение об особенностях выполнения обязательств по кредиту в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмана .

Как отмечается в разъяснении, граждане не несут ответственность перед финансовым (кредитным) учреждением, если просрочат обязательства по кредиту: в случае просрочки обязательств по кредиту не будут начислены штрафные санкции, в частности штраф, пеня и другие платежи, указанные в кредитном договоре;

кредитор не имеет права поднимать процентную ставку за использование кредита в случае невыполнения обязательств. За исключением, когда договор предусматривает установление изменяющейся процентной ставки;

все штрафы, пени и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные с 24.02.2022 за просрочку выполнения обязательств по кредитному договору, подлежат списанию.