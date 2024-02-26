Яка відповідальність за неприбуття по повістці: відповідь представника ТЦК

"Відповідальність визначена законом. Отримати повістку, яка передбачає прибуття до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, можуть усі військовозобов’язані, які й без повістки повинні самі прибути до РТЦК та уточнити свої дані. Про це наголошується вже не перший рік", - сказав він.

За його словами, якщо військовозобов’язаний, отримавши повістку, не прибуває до районного ТЦК, то його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку.

"І після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по ст.210 ч.2. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", - розповів представник ТЦК.

Волков також повідомив, що у разі визнання громадянина придатним до проходження військової служби, то надалі з ним будуть працювати фахівці групи морально-психологічного забезпечення. "Вони виявлять його морально-ділові якості, і якщо військовозобов’язаний підходить за усіма параметрами, тільки тоді приймається рішення щодо його призову у ЗСУ", - повідомив він.

Стаття закону

Нагадаємо, що стаття 2010 Кодексу України про адміністративні правопорушення виглядає так:

"Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 до 3,4 тисяч гривень) і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 до 5,1 тисяч гривень) і на посадових осіб - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилянтів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.

Парламент вже ухвалив законопроект у першому читанні.