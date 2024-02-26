Какова ответственность за неприбытие по повестке: ответ представителя ТЦК

"Ответственность определена законом. Получить повестку, предусматривающую прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные, которые и без повестки должны сами прибыть в РТЦК и уточнить свои данные. Об этом говорится уже не первый год", – сказал он.

По его словам, если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в районный ТЦК, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.

"И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст.210 ч.2. После этого он уплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)", - рассказал представитель ТЦК.

Волков также сообщил, что в случае признания гражданина пригодным к прохождению воинской службы, в дальнейшем с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения. "Они проявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение о его призыве в ВСУ", - сообщил он.

Статья закона

Напомним, что статья 2010 Кодекса Украины об административных правонарушениях выглядит так:

"Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, влечет наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1,7 до 3,4 тысяч гривен) и на должностных лиц - от двухсот до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период, влекут наложение штрафа на граждан от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3,4 до 5,1 тысячи гривен) и на должностных лиц - от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан".

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, Раде предложили снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.

Парламент уже принял законопроект в первом чтении.