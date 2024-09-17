Яка вартість квартир у Німеччині й від чого вона залежить: огляд цін

Вартість квартир у Німеччині, як і в більшості інших країн, залежить від різних факторів. Якщо ж говорити про середню вартість одного метра квадратного нерухомості, то вона становить нині близько 3 000 євро (близько 138 532 грн).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані спеціалізованого порталу Immowelt.de.
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Вартість нерухомості в Німеччині, як і в більшості інших країни, залежить від багатьох різних факторів:
Згідно з інформацією, оприлюдненою на порталі, в середньому вартість одного метра квадратного станом на початок 2024 року становила:
Динаміка цін на нерухомість (за метр квадратний) у Німеччині впродовж останніх років (інфографіка: immowelt.de)
Станом на вересень 2024 року вартість одного метра нерухомості в Німеччині становить у середньому 3 000 євро (найменша зафіксована вартість - 1 696 євро/м², а найбільша - 5 220 євро/м²).
При цьому найдорожчими квартири та будинки є у найбільших містах: Мюнхені, Гамбургу, Франкфурті-на-Майні, Берліні, Кельні, Штутгарті, Вісбадені, Аугсбургу, Дюссельдорфі тощо.
Вартість нерухомості в Німеччині залежить від місцерозташування (інфографіка: immowelt.de)
Вартість однокімнатних квартир у "найдорожчих" містах Німеччини може становити в середньому:
Вартість 1-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)
Вартість двокімнатних квартир у цих же містах Німеччини може становити в середньому:
Вартість 2-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)
Вартість трикімнатних квартир у цих містах Німеччини може становити в середньому:
Вартість 3-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вартість житла у Києві знижується попри те, що на ринку спостерігається дефіцит нового житла.
Складний період на ринку первинного житла у столиці почався з пандемією короновірусу та повномасштабною війною. Ці фактори значно ускладнили виконання зобов'язань будівельними компаніями перед інвесторами.
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