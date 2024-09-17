Какая стоимость квартир в Германии и от чего она зависит: обзор цен

Стоимость квартир в Германии, как и в большинстве других стран, зависит от различных факторов. Если же говорить о средней стоимости одного метра квадратного недвижимости, то она составляет около 3 000 евро (около 138 532 грн).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные специализированного портала Immowelt.de.
Содержание
Стоимость недвижимости в Германии, как и в большинстве других стран, зависит от многих разных факторов:
Согласно информации, опубликованной на портале, в среднем стоимость одного метра квадратного по состоянию на начало 2024 года составляла:
Динамика цен на недвижимость (за метр квадратный) в Германии за последние годы (инфографика: immowelt.de)
По состоянию на сентябрь 2024 года стоимость одного метра недвижимости в Германии составляет в среднем 3 000 евро (наименьшая зафиксированная стоимость - 1 696 евро/м², а наибольшая - 5 220 евро/м²).
При этом самыми дорогими квартиры и дома являются в крупнейших городах: Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Берлине, Кельне, Штутгарте, Висбадене, Аугсбурге, Дюссельдорфе и т.д.
Стоимость недвижимости в Германии зависит от месторасположения (инфографика: immowelt.de)
Стоимость однокомнатных квартир в "самых дорогих" городах Германии может составлять в среднем:
Стоимость 1-комнатных квартир в Кельне (скриншот: immowelt.de)
Стоимость двухкомнатных квартир в этих же городах Германии может составлять в среднем:
Стоимость 2-комнатных квартир в Кельне (скриншот: immowelt.de)
Стоимость трехкомнатных квартир в этих городах Германии может составлять в среднем:
Стоимость 3-комнатных квартир в Кельне (скриншот: immowelt.de)
Напомним, ранее мы рассказывали, что стоимость жилья в Киеве снижается, несмотря на то, что на рынке наблюдается дефицит нового жилья.
Сложный период на рынке первичного жилья в столице начался с пандемией коронавируса и полномасштабной войной. Эти факторы значительно усложнили исполнение обязательств строительными компаниями перед инвесторами.
Читайте также, сколько стоят квартиры в крупнейших городах Польши, где сейчас находится большое количество украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.