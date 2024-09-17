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Какая стоимость квартир в Германии и от чего она зависит: обзор цен

Стоимость квартиры в Германии зависит от различных факторов (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Стоимость квартир в Германии, как и в большинстве других стран, зависит от различных факторов. Если же говорить о средней стоимости одного метра квадратного недвижимости, то она составляет около 3 000 евро (около 138 532 грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные специализированного портала Immowelt.de.

Содержание

От чего зависит стоимость недвижимости в Германии

Стоимость недвижимости в Германии, как и в большинстве других стран, зависит от многих разных факторов:

  • типа недвижимости (жилая или коммерческая, новостройка или вторичный рынок, квартира или дом)
  • местонахождения (региона страны, типа населенного пункта, близости к центру населенного пункта, уровня развития инфраструктуры, даже этажа)
  • размера (площади объекта недвижимости)
  • состояния объекта (чем лучше состояние квартиры или дома, тем дороже)
  • экономических факторов (уровня инфляции, ставки ипотеки, уровня спроса и предложений)
  • экологических факторов (уровня энергоэффективности, близости к паркам, лесам, озерам, рекам, промышленным зонам и т.п.)
  • правовых аспектов и налогов (местных ставок налогов, зон застроек или ограничений)
  • социальных факторов (репутации района, демографического наполнения и т.п.)

Согласно информации, опубликованной на портале, в среднем стоимость одного метра квадратного по состоянию на начало 2024 года составляла:

  • 3 112 евро (около 143 704 грн) - для квартир (Wohnungen Preis)
  • 2 742 евро (около 126 618 грн) - для домов (Häuser Preis)

Динамика цен на недвижимость (за метр квадратный) в Германии за последние годы (инфографика: immowelt.de)

По состоянию на сентябрь 2024 года стоимость одного метра недвижимости в Германии составляет в среднем 3 000 евро (наименьшая зафиксированная стоимость - 1 696 евро/м², а наибольшая - 5 220 евро/м²).

При этом самыми дорогими квартиры и дома являются в крупнейших городах: Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Берлине, Кельне, Штутгарте, Висбадене, Аугсбурге, Дюссельдорфе и т.д.

Стоимость недвижимости в Германии зависит от месторасположения (инфографика: immowelt.de)

Сколько стоят однокомнатные квартиры

Стоимость однокомнатных квартир в "самых дорогих" городах Германии может составлять в среднем:

  • в Мюнхене - от 140 000 евро (за квартиру площадью 37,2 м²) до 399 000 евро (за 1-комнатную квартиру площадью 32 м²)
  • в Гамбурге - от 80 000 евро (за квартиру площадью 26 м²) до 420 000 евро (за 1-комнатную квартиру площадью 38 м²)
  • во Франкфурте-на-Майне - от 89 900 евро (за квартиру площадью 24,69 м²) до 294 900 евро (за 1-комнатную квартиру площадью 31 м²)
  • в Берлине - от 77 500 евро (за квартиру площадью 32,3 м²) до 398 000 (за 1-комнатную квартиру площадью 38 м²)
  • в Кельне - от 43 500 евро (за квартиру площадью 29 м²) до 320 000 (за 1-комнатную квартиру площадью 37,74 м²)

Стоимость 1-комнатных квартир в Кельне (скриншот: immowelt.de)

Сколько стоят двухкомнатные квартиры

Стоимость двухкомнатных квартир в этих же городах Германии может составлять в среднем:

  • в Мюнхене - от 260 000 евро (за квартиру площадью 43 м²) до 989 000 евро (за 2-комнатную квартиру площадью 53 м²)
  • в Гамбурге - от 132 000 евро (за квартиру площадью 56 м²) до 795 000 евро (за 2-комнатную квартиру площадью 70 м²)
  • во Франкфурте-на-Майне - от 155 000 евро (за квартиру площадью 57 м²) до 486 000 евро (за 2-комнатную квартиру площадью 50,13 м²)
  • в Берлине - от 108 000 евро (за квартиру площадью 47,73 м²) до 675 000 евро (за 2-комнатную квартиру площадью 37 м²)
  • в Кельне - от 60 000 евро (за квартиру площадью 40 м²) до 697 000 евро (за 2-комнатную квартиру площадью 72,11 м²)

Стоимость 2-комнатных квартир в Кельне (скриншот: immowelt.de)

Сколько стоят трехкомнатные квартиры

Стоимость трехкомнатных квартир в этих городах Германии может составлять в среднем:

  • в Мюнхене - от 290 000 евро (за квартиру площадью 79 м²) до 2 900 000 евро (за 3-комнатную квартиру площадью 157,1 м²)
  • в Гамбурге - от 149 000 евро (за квартиру площадью 66,31 м²) до 4 200 000 евро (за 3-комнатную квартиру площадью 172 м²)
  • во Франкфурте-на-Майне - от 165 500 евро (за квартиру площадью 85 м²) до 1 685 000 евро (за 3-комнатную квартиру площадью 121 м²)
  • в Берлине - от 130 000 евро (за квартиру площадью 92 м²) до 3 190 000 евро (за 3-комнатную квартиру площадью 180 м²)
  • в Кельне - от 99 000 евро (за квартиру площадью 72 м²) до 2 257 000 евро (за 3-комнатную квартиру площадью 175,04 м²)

Стоимость 3-комнатных квартир в Кельне (скриншот: immowelt.de)

Недвижимость в столице Украины

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоимость жилья в Киеве снижается, несмотря на то, что на рынке наблюдается дефицит нового жилья.

Сложный период на рынке первичного жилья в столице начался с пандемией коронавируса и полномасштабной войной. Эти факторы значительно усложнили исполнение обязательств строительными компаниями перед инвесторами.

Читайте также, сколько стоят квартиры в крупнейших городах Польши, где сейчас находится большое количество украинцев.

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