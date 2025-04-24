Яка в Україні найбільша пенсія: в уряді назвали точну суму

Уряд впровадив прогресивну шкалу коефіцієнтів для пенсій, що перевищують десять мінімальних, задля більшої справедливості системи.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю виданню "Обозреватель".
"Сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 042 гривень", - сказала вона.
Як зазначила Жолнович, з січня в Україні запровадили обмеження на надвисокі пенсії - застосували коефіцієнти до частини виплат, які перевищують 23 610 гривень.
"Це рішення стосується лише дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками", - сказала міністр та додала, що ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій родин загиблих захисників.
За її словами, це зроблено з метою зробити систему справедливішою і зменшити розрив між пенсіями, які призначаються за спеціальними законами, і тими, що обчислені за загальними правилами.
"Уже в січні це дозволило зменшити навантаження на Пенсійний фонд на майже 120 мільйонів гривень, а за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов’язань перед усіма пенсіонерами", - повідомила Жолнович.
Нагадаємо, станом на 1 квітня середня пенсія в Україні становила 6 341 гривню. З початку року Пенсії зросли на 552 гривні або на 9,5%.
Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.
Згідно з рішенням, пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (або мінімальної пенсії, 2361 гривня), виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення:
до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів, - 0,5;
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