Яка в Україні найбільша пенсія: в уряді назвали точну суму

"Сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 042 гривень", - сказала вона.

Як зазначила Жолнович, з січня в Україні запровадили обмеження на надвисокі пенсії - застосували коефіцієнти до частини виплат, які перевищують 23 610 гривень.

"Це рішення стосується лише дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками", - сказала міністр та додала, що ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій родин загиблих захисників.

За її словами, це зроблено з метою зробити систему справедливішою і зменшити розрив між пенсіями, які призначаються за спеціальними законами, і тими, що обчислені за загальними правилами.

"Уже в січні це дозволило зменшити навантаження на Пенсійний фонд на майже 120 мільйонів гривень, а за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов’язань перед усіма пенсіонерами", - повідомила Жолнович.