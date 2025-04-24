Какая в Украине самая большая пенсия: в правительстве назвали точную сумму

"Сегодня самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 гривен", - сказала она.

Как отметила Жолнович, с января в Украине ввели ограничения на сверхвысокие пенсии - применили коэффициенты к части выплат, которые превышают 23 610 гривен.

"Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами", - сказала министр и добавила, что эти ограничения не касаются военных, участвовавших в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников.

По ее словам, это сделано с целью сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между пенсиями, которые назначаются по специальным законам, и теми, которые исчислены по общим правилам.

"Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут на выполнение обязательств перед всеми пенсионерами", - сообщила Жолнович.