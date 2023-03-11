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Яка сума боргу позбавляє права на субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Фото: субсидій позбавлять у разі боргу на 680 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для усіх українських домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, в травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості.

Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

"Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів отримувачами житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.

При цьому, житлова субсидія призначається у випадках наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення з надавачем послуги договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі), додали в прес-службі.

Нагадаємо, Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

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