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Какая сумма долга лишает права на субсидию: ответ Минсоцполитики

Фото: субсидий лишат в случае долга на 680 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для всех украинских домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, в мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 года), и одним из условий ее назначения является отсутствие задолженности.

Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

"Такое требование обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств получателями жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

При этом жилищная субсидия назначается в случаях наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения с предоставлением услуги договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке (определения об открытии производства по делу), добавили в пресс -службе.

Напомним, Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплатам жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.

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