Яка ситуація зі світлом в Україні на Великдень
На Великдень, 5 травня, в Україні введено обмеження з електроенергії у Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Харківську ОВА.
"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Зокрема, у Харківській ОВА опублікували оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 6 до 10 травня включно.
В Міненерго зазначили, що в інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.
Ситуація зі світлом в Україні
Російські війська останнім часом під час масованих атак по Україні роблять ставку на удари по енергетиці.
Зокрема, найважча ситуація у Харкові та області. Наприклад, під час одного із обстрілів Харків повністю залишився без світла. Крім того, з 18 квітня в Україні почали обмежувати постачання електроенергії для бізнесу.
За прогнозом НБУ, дефіцит електроенергії в Україні в середньому буде на рівні близько 5% у 2024-2025 роках. Це означатиме обмеження не лише для підприємств, а й для населення.
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