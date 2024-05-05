ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яка ситуація зі світлом в Україні на Великдень

Україна, Неділя 05 травня 2024 13:08
UA EN RU
Яка ситуація зі світлом в Україні на Великдень Фото: енергетики розповіли про ситуацію зі світлом на Великдень в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Великдень, 5 травня, в Україні введено обмеження з електроенергії у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Харківську ОВА.

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зокрема, у Харківській ОВА опублікували оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 6 до 10 травня включно.

Яка ситуація зі світлом в Україні на Великдень

В Міненерго зазначили, що в інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська останнім часом під час масованих атак по Україні роблять ставку на удари по енергетиці.

Зокрема, найважча ситуація у Харкові та області. Наприклад, під час одного із обстрілів Харків повністю залишився без світла. Крім того, з 18 квітня в Україні почали обмежувати постачання електроенергії для бізнесу.

За прогнозом НБУ, дефіцит електроенергії в Україні в середньому буде на рівні близько 5% у 2024-2025 роках. Це означатиме обмеження не лише для підприємств, а й для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область Харків Вимкнення світла
NEWS
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках