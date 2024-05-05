Какая ситуация со светом в Украине на Пасху

На Пасху, 5 мая, в Украине введены ограничения по электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, Харьковскую ОВА.

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня", - говорится в сообщении Минэнерго.

В частности, в Харьковской ОВА опубликовали обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 6 по 10 мая включительно.

В Минэнерго отметили, что в других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались.